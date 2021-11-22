باول: الاحتياطي الفيدرالي سيعمل على منع رسوخ التضخم

أعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، أن البنك سيعمل على الحيلولة دون أن تصبح معدلات التضخم في الولايات المتحدة "مترسخة".

وقال باول إن الأولويات القصوى له في ولايته الثانية تشمل السيطرة على التضخم ووقف الهجمات الإلكترونية والعودة إلى التوظيف الكامل... "سنستخدم أدواتنا لدعم الاقتصاد وسوق العمل القوية، ومنع ترسيخ التضخم المرتفع".

Powell says top priorities for second Fed Chair term include controlling inflation, stopping cyberattacks and a return to full employment



"We will use our tools both to support the economy and a strong labor market, and to prevent higher inflation from becoming entrenched" pic.twitter.com/vjrldGgjVh — CBS News (@CBSNews) November 22, 2021

وجاءت هذه التصريحات بعد إعلان الرئيس جو بايدن ترشيحه باول لولاية ثانية على رأس البنك الأكثر نفوذا في العالم، وسط زيادة معدلات التضخم التي شهدت ارتفاع أسعار المستهلك الأمريكي الشهر الماضي إلى أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة عقود.

المصدر: "أ ف ب" + cbs