 
مباشر

باول: الاحتياطي الفيدرالي سيعمل على منع رسوخ التضخم

مال وأعمال

باول: الاحتياطي الفيدرالي سيعمل على منع رسوخ التضخم
Reuters
رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم باول
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rsof

أعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، أن البنك سيعمل على الحيلولة دون أن تصبح معدلات التضخم في الولايات المتحدة "مترسخة".

وقال باول إن الأولويات القصوى له في ولايته الثانية تشمل السيطرة على التضخم ووقف الهجمات الإلكترونية والعودة إلى التوظيف الكامل... "سنستخدم أدواتنا لدعم الاقتصاد وسوق العمل القوية، ومنع ترسيخ التضخم المرتفع".

وجاءت هذه التصريحات بعد إعلان الرئيس جو بايدن ترشيحه باول لولاية ثانية على رأس البنك الأكثر نفوذا في العالم، وسط زيادة معدلات التضخم التي شهدت ارتفاع أسعار المستهلك الأمريكي الشهر الماضي إلى أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة عقود.

المصدر: "أ ف ب" + cbs

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا