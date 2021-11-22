واشنطن وأنقرة تتفقان على إلغاء الضريبة التركية على الخدمات الرقمية الأمريكية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن واشنطن وأنقرة اتفقتا على رفع الضريبة التركية عن الخدمات الرقمية الأمريكية، وإبرام اتفاق جديد لضريبة عالمية في 2023 تشمل الشركات الأعلى ربحا.

وأوضحت الوزارة أن هذا الاتفاق سيسمح أيضا بإنهاء إجراءات تجارية جوابية فرضتها الولايات المتحدة ضد تركيا وسينفذ بنفس الشروط التي اتفقت عليها واشنطن في أكتوبر مع النمسا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا.

وقالت واشنطن في يونيو الماضي إنها ستفرض رسوما على ست دول بعد أن خلص تحقيق أجراه مكتب ممثلة التجارة الأمريكية إلى أن ضرائب الخدمات الرقمية الخاصة بهذه الدول تميّز بشكل غير عادل الشركات الأمريكية.

المصدر: "رويترز"