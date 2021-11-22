شركة الاستثمار الإسرائيلية "أور كراود" تحصل على ترخيص للعمل في الإمارات

قالت شركة "أور كراود" إحدى أكبر شركات رأس المال المخاطر في إسرائيل، اليوم الاثنين، إنها حصلت على موافقة وترخيص للعمل في دولة الإمارات.

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وقالت الشركة إنها أصبحت أول شركة استثمار إسرائيلية لرأس المال المخاطر تحصل على ترخيص من سوق أبوظبي العالمي وهو المركز المالي الدولي الرئيسي في أبوظبي، وذلك بعد تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العام الماضي.

وستعمل شركة "أور كراود مانجمنت" (أرابيا) المحدودة كمدير للصناديق وفقا لقواعد سلطة تنظيم الخدمات المالية بالسوق.

وقال جون ميدفيد، الرئيس التنفيذي للشركة، إنها ستتمكن من جمع الأموال في الإمارات وترويج الشركات الجديدة المحلية في الإمارات والمنطقة لعملائها الذين يبلغ عددهم على مستوى العالم 160 ألفا و"دفع الاستثمارات العالمية في نظام الشركات الجديدة النشط في الإمارات. وهذه خطوة كبرى صوب تطوير نشاط "أور كراود" في الإمارات".

من جهته قال صباح البينالي، شريك "أور كراود" في الإمارات، إن هذه الشركة ستتمكن من إنشاء صناديق لرأس المال المخاطر في سوق أبوظبي العالمي للاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة بالإمارات والمنطقة.

المصدر: رويترز