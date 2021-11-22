 
مباشر

بعد انخفاضات غير مسبوقة.. الليرة التركية تصعد

مال وأعمال

بعد انخفاضات غير مسبوقة.. الليرة التركية تصعد
Reuters
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rsfk

صعدت الليرة التركية لتسجل أقل من 11.2 مقابل الدولار اليوم الاثنين، وذلك بعدما بلغت مستوى منخفضا غير مسبوق أواخر الأسبوع الماضي.

إقرأ المزيد
الليرة التركية تواصل هبوطها لأدنى مستوياتها لليوم الثامن
الليرة التركية تواصل هبوطها لأدنى مستوياتها لليوم الثامن

وانخفضت العملة بعد أن خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة مرة أخرى تحت ضغط من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأشار إلى أن المزيد من التيسير النقدي قادم.

وبحلول الساعة 04:50 بتوقيت غرينتش، بلغت العملة التركية 11.17 ليرة مقابل الدولار، بارتفاع 0.5 بالمئة عن إغلاق يوم الجمعة الماضي البالغ 11.2995 ليرة للدولار.

وفقدت العملة ثلث قيمتها هذا العام، وكان مستواها الأضعف على الإطلاق الذي بلغته خلال يوم الجمعة الماضي عند 11.32 ليرة للدولار يمثل ثامن جلسة على التوالي من تسجيل انخفاضات قياسية.

المصدر: رويترز

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا