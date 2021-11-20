"النفط مقابل الرز".. اتفاق للتبادل التجاري بين إيران وباكستان

اتفقت طهران وإسلام آباد على مقايضة البضائع بالنفط، وذلك بسبب العوائق التي تقف أمام التعامل المالي والمصرفي مع إيران جراء العقوبات المفروضة عليها.

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أفادت بذلك وسائل إعلام إيرانية اليوم السبت، مشيرة إلى أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ بعد نحو شهر.

وفي وقت سابق هذا الشهر اقترح عبد الرزاق داوود، وزير التجارة الباكستاني بالوكالة، على طهران مقايضة النفط الإيراني بالأرز الباكستاني.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية