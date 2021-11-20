أعدت بخلاط للإسمنت.. حجز كمية من "حلوى الحلقوم" في الجزائر كانت موجهة للبيع

حجزت قوات أمن ولاية سطيف الجزائرية، على 19 قنطارا من الحلوى المعروفة بحلوى "الحلقوم" غير الصالحة للاستهلاك، كانت موجهة للبيع في مختلف نقاط البيع بالجملة عبر الولاية.

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وفي التفاصيل، تمكن أفراد الشرطة التابعين لفرقة التطهير والنظافة بالمصلحة الولائية للأمن العمومي التابعة لأمن ولاية سطيف من حجز كميات الحلوى، بعد ورود أخبار عن قيام صاحب ورشة متخصصة في تصنيع "حلوى الحلقوم" بطريقة وكيفيات غير سليمة، في حين أنه يحوز سجلا تجاريا يتيح له إنتاج هذا النوع من المواد، حيث أنه بعد تحديد مكان الورشة ومراقبتها برفقة ممثلي إحدى القطاعات الشريكة، تبين أن صاحبها يستعمل عتادا غير صحي خلال تحضير منتوجاته، ويتعلق الأمر بوسيلتي خلط الإسمنت (Bétonnière)، اللتان كانتا تستعملان لتحضير تلك الحلوى، رغم كونها مصنوعة من الحديد المعرض للتآكل والأكسدة والصدأ، بالإضافة إلى إغفال شروط الصحة والنظافة اللازمتين داخل الورشة.

هذا وحرصت مصالح أمن ولاية سطيف على إتلاف الكمية المحجوزة بالتنسيق مع المصالح المختصة، وأعدت ملفا جزائيا ضد المخالف.

المصدر: "النهار" الجزائرية