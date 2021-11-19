الليرة التركية تواصل هبوطها لأدنى مستوياتها لليوم الثامن

تخلت الليرة التركية عن مكاسبها التي حققتها في مستهل تعاملات الجمعة، وتراجعت بنحو اثنين في المئة مسجلة مستوى قياسيا منخفضا جديدا.

وتراجعت الليرة التركية بعد يوم من هبوطها بنحو ستة بالمئة عندما خفض البنك المركزي تحت ضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان أسعار الفائدة مرة أخرى وأشار إلى أن المزيد من التيسير النقدي في الطريق حتى مع تزايد مخاطر التضخم.

وارتفعت في البداية إلى 10.83 ليرة مقابل الدولار قبل أن تتراجع إلى 11.32، لتتراجع لأدنى مستوى على الإطلاق للجلسة الثامنة على التوالي.

وفي الساعة 16.32 بتوقيت غرينتش جرى تداولها عند 11.2، وهو ما يزيد المخاطر على الاقتصاد والمستقبل السياسي لأردوغان.

وهوت العملة التركية، الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة، أكثر من 12 بالمئة هذا الأسبوع فقط، متأثرة بقرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس إلى 15 بالمئة برغم ارتفاع التضخم قرب 20 بالمئة.

المصدر: رويترز