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ارتفاع الدولار وسط تجدد مخاوف الإغلاق في أوروبا

مال وأعمال

ارتفاع الدولار وسط تجدد مخاوف الإغلاق في أوروبا
Sputnik
صورة تعبيرية
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ارتفع الدولار مع بحث المستثمرين عن الملاذات الآمنة بعد إعلان النمسا أنها ستعيد فرض الإغلاق العام في ظل الارتفاع الكبير في إصابات كورونا، وتلميح ألمانيا لإغلاق مماثل.

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الدولار يتراجع عن أعلى مستوى في 16 شهرا
الدولار يتراجع عن أعلى مستوى في 16 شهرا

وزاد مؤشر الدولار 0.357 بالمئة إلى 95.903 نقطة، بالقرب من أعلى مستوى في 16 شهرا بلغ 96.266 يوم الأربعاء.

وكان الدولار في طريقه لتحقيق مكسب أسبوعي بنحو واحد في المئة.

غير أن اليورو، الذي تراجع طوال الأسبوع هبط لأدنى مستوى في 16 شهرا مع ارتفاع إصابات كوفيد-19 في أوروبا وفي ظل تنامي التوقعات برفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان يتوقع سابقا في مناطق أخرى لاسيما الولايات المتحدة.

وهبط الدولار الأسترالي 0.32 بالمئة إلى 0.72525 دولار أمريكي، بينما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.47 بالمئة إلى 0.7013 دولار أمريكي، وهبط الدولار الكندي 0.23 بالمئة إلى 1.26295 دولار أمريكي.

وارتفع الين الياباني، الذي يعتبر ملاذا آمنا أيضا، وجرى تداوله في أحدث تعاملات مرتفعا 0.35 بالمئة إلى 113.85 ين.

وتخلى الجنيه الإسترليني عن بعض مكاسبه الأخيرة وانخفض 0.37 بالمئة إلى 1.3449 دولار.

وهبط سعر عملة "بيتكوين" المشفرة لأقل من 60 ألف دولار في طريقها لتسجيل أسوأ أسبوع في ستة أشهر وسجلت في أحدث التداولات حوالي 58000دولار.

المصدر: رويترز

 

 

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