السعودية.. لحظة الكشف عن محاولة تهريب زجاجات خمر خبئت بطريقة "شيطانية"
كشفت وسائل إعلام سعودية عن إحباط الجمارك محاولة تهريب زجاجات خمور خبئت ضمن شحنة وردت إلى المملكة عبر ميناء جدة.
وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية، أنه تم إحباط محاولة تهريب 3612 زجاجة خمور مخبأة بطريقة فنية في إرسالية أنابيب حديدية وردت إلى المملكة عبر ميناء جدة.
وأشارت القناة إلى أن الأمن السعودي ألقى القبض على مستقبلي المضبوطات.
فيديو عاجل | #الجمارك تؤكد مجددًا "المنافذ آمنة"..— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 19, 2021
إحباط محاولة تهريب أكثر من 3 آلاف زجاجة خمور وردت إلى #المملكة عبر ميناء جدة #الإخباريةpic.twitter.com/z1zrVDdDq5
وقبل نحو أسبوع أعلنت الجمارك السعودية عن إحباط محاولة تهريب أكثر من 2.3 مليون حبة كبتاغون، عثر عليها مخبأة في إحدى الشاحنات القادمة للمملكة عبر منفذ الحديثة.
المصدر: "الإخبارية"
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