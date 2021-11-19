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السعودية.. لحظة الكشف عن محاولة تهريب زجاجات خمر خبئت بطريقة "شيطانية"

مال وأعمال

السعودية.. لحظة الكشف عن محاولة تهريب زجاجات خمر خبئت بطريقة
Reuters
صورة تعبيرية
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كشفت وسائل إعلام سعودية عن إحباط الجمارك محاولة تهريب زجاجات خمور خبئت ضمن شحنة وردت إلى المملكة عبر ميناء جدة.

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وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية، أنه تم إحباط محاولة تهريب 3612 زجاجة خمور مخبأة بطريقة فنية في إرسالية أنابيب حديدية وردت إلى المملكة عبر ميناء جدة.

وأشارت القناة إلى أن الأمن السعودي ألقى القبض على مستقبلي المضبوطات.

وقبل نحو أسبوع أعلنت الجمارك السعودية عن إحباط محاولة تهريب أكثر من 2.3 مليون حبة كبتاغون، عثر عليها مخبأة في إحدى الشاحنات القادمة للمملكة عبر منفذ الحديثة.

المصدر: "الإخبارية"

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