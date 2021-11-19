السعودية.. لحظة الكشف عن محاولة تهريب زجاجات خمر خبئت بطريقة "شيطانية"

كشفت وسائل إعلام سعودية عن إحباط الجمارك محاولة تهريب زجاجات خمور خبئت ضمن شحنة وردت إلى المملكة عبر ميناء جدة.

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وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية، أنه تم إحباط محاولة تهريب 3612 زجاجة خمور مخبأة بطريقة فنية في إرسالية أنابيب حديدية وردت إلى المملكة عبر ميناء جدة.

وأشارت القناة إلى أن الأمن السعودي ألقى القبض على مستقبلي المضبوطات.

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إحباط محاولة تهريب أكثر من 3 آلاف زجاجة خمور وردت إلى #المملكة عبر ميناء جدة #الإخباريةpic.twitter.com/z1zrVDdDq5 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 19, 2021

وقبل نحو أسبوع أعلنت الجمارك السعودية عن إحباط محاولة تهريب أكثر من 2.3 مليون حبة كبتاغون، عثر عليها مخبأة في إحدى الشاحنات القادمة للمملكة عبر منفذ الحديثة.

المصدر: "الإخبارية"