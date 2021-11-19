ما مدى التزام مجموعة "أوبك+" بتخفيضات إنتاج النفط؟

قال مصدران مطلعان إن التزام مجموعة "أوبك+" بتخفيضات إنتاج النفط بلغ 116% في أكتوبر 2021 ارتفاعا من 115 في سبتمبر 2021.

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ويشير هذا إلى أن المجموعة تواصل الإنتاج في إطار الأهداف المتفق عليها.

وقلصت "أوبك" الأسبوع الماضي توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الربع الرابع من العام الجاري بواقع 330 ألف برميل يوميا، مقارنة بتوقعاتها في الشهر الماضي، إذ قوض ارتفاع أسعار الطاقة التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19.

وتأتي المخاوف من تراجع الطلب في وقت يتوقع فيه زيادة المعروض.

المصدر: رويترز