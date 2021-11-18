"لن يختفي ذلك بين عشية وضحاها".. مسؤول بطيران الإمارات يحذر من "خطر" يحدق بالاقتصاد العالمي
Reuters
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قال مسؤول بدائرة الشحن في طيران الإمارات إن الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية ستستمر في التأثير على حركة الشحن، حتى نهاية العام المقبل على الأقل.
وأضاف أن التأثير قد يمتد إلى ما بعد 2022، إذ أن شركات الإمداد وتموين تعاني من نقص العمالة مع ارتفاع الطلب.
وأدى نقص مساحات الشحن والعمالة بسبب جائحة فيروس كورونا بالإضافة إلى الانتعاش السريع في الطلب إلى تكدس الموانئ البحرية والجوية ودفع أسعار النقل إلى الارتفاع بشدة.
وقال نبيل سلطان نائب رئيس أول دائرة الشحن في طيران الإمارات في معرض دبي للطيران: "لن يختفي ذلك بين عشية وضحاها".
المصدر: رويترز
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