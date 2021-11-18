"ستيك بسعر خاروف".. انتقادات سعودية واسعة لمطعم شيف تركي بعد أيام على افتتاحه في الرياض

بعد افتتاح الشيف التركي الشهير نصرت المعروف بـ"رشة الملح" مطعما في مدينة الرياض، تداول رواد مواقع تواصل الاجتماعي قائمة بأسعاره وسط انتقادات لاذعة.

واعتبر المغردون أسعار الوجبات في المطعم "بالباهظة"، إذ تقدر بعض الوجبات بآلاف الريالات، وقال مغردون إن الأسعار لا تناسب الكثير من فئات المجتمع السعودي.

ووفقا لما تم تداوله فإن سعر ستيك من الذهب (مغلف بأوراق الذهب عيار 24 قيراط) يتراوح بين 2400 - 4300 ريال سعودي (640 دولار - 1146 دولار).

فيما بلغ سعر فخذ الضان الذهبي 2500 ريال (666 دولار)، أما ستيك نصرت الذهبي (400 غرام) فبلغ سعره 1250 ريال (نحو 333 دولارا).

مطعم نصرت سعر الستيك الواحد بـ1000 ريال

نظرات الأمير عبدالرحمن بن مساعد تكفي 😂 @abdulrahmanpic.twitter.com/PJhbaIQxAd — ابراهيم الحذيفي (@Ibrahimalhodifi) November 18, 2021

وطالب مغردون من وزارة التجارة وحماية المستهلك في المملكة بالتدخل لوضع حد لمثل هذه الأسعار المبالغ فيها، وحتى لا تحذو مطاعم أخرى نفس طريقة مطعم الشيف التركي.

وللمقارنة فإن متوسك سعر كيلوغرام لحم العجل البلدي يبلغ في العاصمة الرياض نحو 33.95 ريال (حوالي 9 دولارات).

فيما دعا أخرون إلى مقاطعة المطعم، وأشاروا إلى أن المطعم حصل على داعية سلبية للغاية. فيما لفت أحد المغردين إلى أن سعر وجبة الستيك الواحدة تعادل سعر خاروف، في دلالة على الارتفاع الجنوني في الأسعار.

وقال أحد المغردين: "تم افتتاح مطعم نصرت بالرياض المكان كبير وواسع مختص باللحوم.. الأسعار مرتفعة وتجربة ما أكررها".

متداول حاليًا :

أسعار أطباق #الشيف_نصرت بعد افتتاح مطعمه بالعاصمة الرياض #موسم_الرياض



يعني جغمة كابتشينو بـ 40 ريال !!! 🥴 pic.twitter.com/e6GX182cQU — سالفة الهاشتاق (@Hashtagat_1) November 16, 2021

#الشيف_نصرت

أعتقد أنه حصل على أفضل حملة إعلانات سلبية في مسيرته المهنية ...الحديث المُتكرر عن مطعمه بإنه مُبالغ في أسعاره يُطرب الفئة المُستهدفة من مثل هذه المطاعم ويقنعهم بإن السعر مُبرر من وجهة نظرهم وهذا من حقهم . — Fahad Alharbi (@fahd000n) November 18, 2021

اتكل على الله و اشتغل طباخ #الشيف_نصرتpic.twitter.com/ZsfuVByi6p — أ/ مسفر الاكلبي (@msfralsadi) November 18, 2021

ياليت تشوفون اسعار مطعم نصرت في تركيا الاسعار متواضعة وفي متناول الكل وعندنا فالسعودية رافع الاسعار الى مستوى جنوني ، اتمنى مقاطعة هذا التركي ومطعمه #الشيف_نصرتpic.twitter.com/kSclL135Wf — #حنا_بدو 🇸🇦محب لوطنه (@UEuz44i) November 18, 2021

🔴الناس اللي تولول من ارتفاع أسعار مطعم #الشيف_نصرت خلوه يخيس مااحد مجبر يشتري قطعة ستيك بمبلغ 1250 ريال..

يعني ياآخر حبه إذا أكلت من مطعم نصرت رح يطلع لك سنام؟؟



خلوا الفشخرة عنكم 1250 تجيب لك خروف كامل مذبوح مقطع جاهز يكفيك شهر..

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. pic.twitter.com/ich1Uc3QKH — منصور عبدالله العلي (@maalaliz) November 17, 2021

(الدولار = 3.75 ريال السعودي)

المصدر: RT