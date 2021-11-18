"ستيك بسعر خاروف".. انتقادات سعودية واسعة لمطعم شيف تركي بعد أيام على افتتاحه في الرياض
بعد افتتاح الشيف التركي الشهير نصرت المعروف بـ"رشة الملح" مطعما في مدينة الرياض، تداول رواد مواقع تواصل الاجتماعي قائمة بأسعاره وسط انتقادات لاذعة.
واعتبر المغردون أسعار الوجبات في المطعم "بالباهظة"، إذ تقدر بعض الوجبات بآلاف الريالات، وقال مغردون إن الأسعار لا تناسب الكثير من فئات المجتمع السعودي.
ووفقا لما تم تداوله فإن سعر ستيك من الذهب (مغلف بأوراق الذهب عيار 24 قيراط) يتراوح بين 2400 - 4300 ريال سعودي (640 دولار - 1146 دولار).
فيما بلغ سعر فخذ الضان الذهبي 2500 ريال (666 دولار)، أما ستيك نصرت الذهبي (400 غرام) فبلغ سعره 1250 ريال (نحو 333 دولارا).
مطعم نصرت سعر الستيك الواحد بـ1000 ريال— ابراهيم الحذيفي (@Ibrahimalhodifi) November 18, 2021
نظرات الأمير عبدالرحمن بن مساعد تكفي 😂 @abdulrahmanpic.twitter.com/PJhbaIQxAd
وطالب مغردون من وزارة التجارة وحماية المستهلك في المملكة بالتدخل لوضع حد لمثل هذه الأسعار المبالغ فيها، وحتى لا تحذو مطاعم أخرى نفس طريقة مطعم الشيف التركي.
وللمقارنة فإن متوسك سعر كيلوغرام لحم العجل البلدي يبلغ في العاصمة الرياض نحو 33.95 ريال (حوالي 9 دولارات).
فيما دعا أخرون إلى مقاطعة المطعم، وأشاروا إلى أن المطعم حصل على داعية سلبية للغاية. فيما لفت أحد المغردين إلى أن سعر وجبة الستيك الواحدة تعادل سعر خاروف، في دلالة على الارتفاع الجنوني في الأسعار.
وقال أحد المغردين: "تم افتتاح مطعم نصرت بالرياض المكان كبير وواسع مختص باللحوم.. الأسعار مرتفعة وتجربة ما أكررها".
متداول حاليًا :— سالفة الهاشتاق (@Hashtagat_1) November 16, 2021
أسعار أطباق #الشيف_نصرت بعد افتتاح مطعمه بالعاصمة الرياض #موسم_الرياض
يعني جغمة كابتشينو بـ 40 ريال !!! 🥴 pic.twitter.com/e6GX182cQU
#الشيف_نصرت— Fahad Alharbi (@fahd000n) November 18, 2021
أعتقد أنه حصل على أفضل حملة إعلانات سلبية في مسيرته المهنية ...الحديث المُتكرر عن مطعمه بإنه مُبالغ في أسعاره يُطرب الفئة المُستهدفة من مثل هذه المطاعم ويقنعهم بإن السعر مُبرر من وجهة نظرهم وهذا من حقهم .
اتكل على الله و اشتغل طباخ #الشيف_نصرتpic.twitter.com/ZsfuVByi6p— أ/ مسفر الاكلبي (@msfralsadi) November 18, 2021
ياليت تشوفون اسعار مطعم نصرت في تركيا الاسعار متواضعة وفي متناول الكل وعندنا فالسعودية رافع الاسعار الى مستوى جنوني ، اتمنى مقاطعة هذا التركي ومطعمه #الشيف_نصرتpic.twitter.com/kSclL135Wf— #حنا_بدو 🇸🇦محب لوطنه (@UEuz44i) November 18, 2021
🔴الناس اللي تولول من ارتفاع أسعار مطعم #الشيف_نصرت خلوه يخيس مااحد مجبر يشتري قطعة ستيك بمبلغ 1250 ريال..— منصور عبدالله العلي (@maalaliz) November 17, 2021
يعني ياآخر حبه إذا أكلت من مطعم نصرت رح يطلع لك سنام؟؟
خلوا الفشخرة عنكم 1250 تجيب لك خروف كامل مذبوح مقطع جاهز يكفيك شهر..
.
. pic.twitter.com/ich1Uc3QKH
(الدولار = 3.75 ريال السعودي)
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.