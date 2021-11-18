احتياطات روسيا الدولية تبلغ مستويات تاريخية
Reuters
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ارتفعت احتياطيات روسيا الدولية والتي تتضمن الذهب والنقد الأجنبي، في الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر الجاري بنسبة 0.7% وبلغت مستويات تاريخية.
ووفقا للبيانات فإن احتياطيات روسيا الدولية قد صعدت في الفترة من 5 إلى 12 نوفمبر 2021 بنسبة 0.7% إلى 626.2 مليار دولار.
والرقم القياسي السابق سجلته الاحتياطيات في مطلع نوفمبر 2021 حينها بلغت 624.2 مليار دولار.
واحتياطيات روسيا الدولية أصول أجنبية عالية السيولة تشمل النقد الأجنبي والذهب وحقوق السحب الخاص.
المصدر: نوفوستي
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