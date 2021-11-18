شركة عالمية تخطط لمضاعفة فنادقها في السعودية خلال سنتين

كشف وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، أن شركة "ماريوت" العالمية ستضاعف عدد فنادقها في المملكة خلال السنتين القادمتين.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال أحمد الخطيب: "في اجتماعي مع السيد أنتوني كابوانو، الرئيس التنفيذي لشركة "ماريوت"، ناقشنا خطط الشركة في قطاع السياحة بالمملكة، حيث ستضاعف ماريوت فنادقها في السعودية خلال السنتين القادمتين".

وأشار الخطيب إلى أن ذلك "سيوفر 21.5 ألف وظيفة ستساهم بعون الله في تحقيق هدف مليون وظيفة في القطاع بحلول 2030".

في اجتماعي مع السيد أنتوني كابوانو الرئيس التنفيذي لشركة ماريوت @MarriottIntl ناقشنا خطط الشركة في قطاع #السياحة بالمملكة؛ حيث ستضاعف #ماريوت فنادقها في #السعودية خلال السنتين القادمتين مما سيوفر 21.5 ألف وظيفة ستساهم بعون الله في تحقيق هدف مليون وظيفة في القطاع بحلول 2030 pic.twitter.com/4AEQO52LZZ — Ahmed Al Khateeb أحمد الخطيب (@AhmedAlKhateeb) November 18, 2021

المصدر: RT