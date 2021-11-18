مساع عراقية لاستقطاب استثمارات جديدة لقطاعي النفط والطاقة

أكد وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، اليوم الخميس، أن بلاده تسعى لاستقطاب استثمارات جديدة لقطاعي النفط والطاقة.

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وقال في بيان صحفي خلال مشاركته في معرض ومؤتمر "أديبيك" في أبو ظبي: "هناك نقاشات جادة من أجل استقطاب استثمارات جديدة لقطاعي النفط والطاقة، وخصوصا المشاريع التي تحقق للعراق التنمية المستدامة والطاقة النظيفة".

وأضاف، أن "القطاع النفطي بحاجة إلى مزيد من الاستثمارات والتمويل والتكنولوجيا الحديثة التي تدعم الصناعة النفطية والطاقة النظيفة، وتسهم في الارتقاء والنهوض بها".

وأشار وزير النفط العراقي، إلى "ضرورة توفير البيئة الاستثمارية المناسبة وتعاون جميع الجهات المعنية في ذلك، لتوفير فرص أكبر للعمل والتنمية وعقد الاتفاقات مع الشركات العالمية الرصينة".

المصدر: RT