صفقات وزارة الدفاع الإماراتية في معرض دبي للطيران

أفادت وزارة الدفاع الإمارتية، اليوم الخميس، بأن إجمالي الصفقات المبرمة خلال أول 4 أيام من معرض دبي للطيران بلغ 23 صفقة بقيمة 22.523 مليار درهم وتعادل قيمة الصفقات 6.14 مليار دولار.

إقرأ المزيد

وجاء ذلك بحسب ما نشرته الوزارة الإماراتية في تويتر اليوم الخميس.

وقالت إن اليوم الرابع من المعرض شهد إبرام 7 صفقات بقيمة مليار و742 مليونا و429 ألف درهم مع شركات محلية ودولية.

وأضافت أن إجمالي الصفقات المبرمة خلال أول أربعة أيام بلغ 23 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 22 مليارا و523 مليونا و876 ألف درهم.

شهد اليوم الرابع من #معرض_دبي_للطيران_2021 إعلان وزارة الدفاع عن إبرام 7 صفقات بقيمة مليار و742 مليونا و429 ألف درهم مع شركات محلية ودولية، ليبلغ إجمالي الصفقات المبرمة خلال أول أربعة أيام 23 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 22 مليارا و523 مليونا و876 ألف درهم. pic.twitter.com/bniMDWN3E5 — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) November 18, 2021

(الدولار = 3.67 درهم إماراتي)

المصدر: RT