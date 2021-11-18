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صفقات وزارة الدفاع الإماراتية في معرض دبي للطيران

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صفقات وزارة الدفاع الإماراتية في معرض دبي للطيران
Reuters
صورة تعبيرية
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أفادت وزارة الدفاع الإمارتية، اليوم الخميس، بأن إجمالي الصفقات المبرمة خلال أول 4 أيام من معرض دبي للطيران بلغ 23 صفقة بقيمة 22.523 مليار درهم وتعادل قيمة الصفقات 6.14 مليار دولار.

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وجاء ذلك بحسب ما نشرته الوزارة الإماراتية في تويتر اليوم الخميس.

وقالت إن اليوم الرابع من المعرض شهد إبرام 7 صفقات بقيمة مليار و742 مليونا و429 ألف درهم مع شركات محلية ودولية.

وأضافت أن إجمالي الصفقات المبرمة خلال أول أربعة أيام بلغ 23 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 22 مليارا و523 مليونا و876 ألف درهم.

(الدولار = 3.67 درهم إماراتي)

المصدر: RT

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