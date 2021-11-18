 
مباشر

الإمارات وإسرائيل تصممان سفنا عسكرية وتجارية

مال وأعمال

الإمارات وإسرائيل تصممان سفنا عسكرية وتجارية
Reuters
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rrg6

وقعت مجموعة إيدج لصناعات الدفاع المملوكة لدولة الإمارات وشركة آي.إيه.آي الإسرائيلية لصناعة الطيران اليوم الخميس اتفاقا لتصميم سفن عسكرية وتجارية غير مأهولة.

إقرأ المزيد
إسرائيل والإمارات توقعان اتفاقا للتعاون الاقتصادي
إسرائيل والإمارات توقعان اتفاقا للتعاون الاقتصادي

وقالت الشركتان في بيان مشترك إن سفن (17 إم) غير المأهولة ستصمم لتنفيذ عمليات أمنية وإزالة الألغام والاستطلاع، ضمن إمكانيات أخرى.

وفي وقت سابق وقع وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، ونظيره الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، على اتفاق للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وبموجب الاتفاق، تلتزم الحكومتان بتطوير العلاقات الاقتصادية بينهما والتدفق الحر للسلع والخدمات، والتعاون في المعارض التجارية وتبادل الخبراء والمعرفة، وتبادل البعثات، والتعاون التنظيمي وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص، وتشجيع البحث والتطوير والتقنيات الزراعية وغيرها.

وأقامت الإمارات وإسرائيل علاقات دبلوماسية العام الماضي في اتفاق بوساطة أمريكية.

المصدر: RT + رويترز

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا