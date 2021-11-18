الإمارات تتطلع لإنشاء منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

صرح وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، بأن مسألة إنشاء منطقة تجارة حرة بين الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي تمت مناقشتها مع مسؤولين إماراتيين هذا الأسبوع.

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ووفقا للوزير الروسي فإن المسألة تمت مناقشتها خلال اجتماع اللجنة الحكومية الروسية الإماراتية الأسبوع الجاري، وتم ذلك خلال زيارة الوزير إلى الإمارات للمشاركة في معرض دبي للطيران 2021.

وعن نتائج رحلة مانتوروف إلى الإمارات قال للصحفيين اليوم الخميس، إن مسألة إنشاء منطقة للتجارة الحرة تمت مناقشتها بشكل مفصل مع مسؤولين إماراتيين، مشيرا إلى أنه تم إطلاع الجانب الإماراتي على تجربة دول أخرى منها إيران وسنغافورة في إنشاء مناطق للتجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان).

كذلك أشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات بلغ في العام الماضي مستوى 3.3 مليار دولار.

وأنشئ الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مطلع عام 2015 على أساس الاتحاد الجمركي الذي كان قائما آنذاك بين روسيا وبيلاروس وكازاخستان، وانضمت إليه لاحقا كل من أرمينيا وقرغيزستان.

وتضمن اتفاقيات الاتحاد لجميع أعضائه حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال واليد العاملة، وانتهاج سياسة متفق عليها في قطاعات التجارة والطاقة والصناعة والزراعة والنقل.

المصدر: نوفوستي