وسائل إعلام: تسرب مائي هائل يتلف عشرات الهكتارات الزراعية في الجزائر

أفادت صحيفة "النهار" الجزائرية بأنه سجل أمس الأربعاء، تسرب مائي هائل شكل فيضانات أتلفت عدة هكتارات زراعية، عبر قناة نقل المياه من سد "بني هارون" بميلة إلى سد "تيمفاد" في باتنة.

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وأشارت "النهار" نقلا عن شهود، إلى أن هذا التسرب، عند مخرج مدينة بولهيلات بدائرة الشمرة، سبقه انفجار ضخم سمع دويه من طرف عدد كبير من المواطنين، قبل بداية تدفق كميات هائلة من المياه بارتفاع عدة أمتار وصل مستوى الطوابق العليا لعمارات أحد الحياء السكنية القريبة، حيث تم إغلاق طريق "بولهيلات – عين كرشة" لمدة قاربت ساعتين، ثم تحولت الحادثة إلى فيضانات كبيرة اجتاحت عشرات الهكتارات الزراعية على عدة كيلومترات.

ونقلت الصحيفة عن بعض شهود العيان قولهم إن "هذا التسرب سبقته عشرات التسربات المشابهة في وقت سابق، وإنه ستتكرر كلما حاول المسؤولون ضخ المياه من سد "بني هارون" إلى سد "تيمفاد" بسبب معايير الإنجاز غير المطابقة، خاصة عبر المقطع الممتد من "عين كرشة" إلى دائرة "الشمرة".

ولفت الفلاحون لـ"النهار" إلى أنهم "وقعوا ضحايا مشروع وهمي، مستدلين بتوقفه نهائيا خلال هذا الموسم"، مطالبين وزيري الفلاحة والموارد المائية، "التدخل كل على مستواه للنظر في حل نهائي لتسربات مقطع "عين كرشة – الشمرة".

في حين أوضح الفلاحون أن "الحل الوحيد لهذه المشكلة هو إعادة إنجاز هذا المقطع من جديد وفقا للمعايير المطلوبة".

المصدر: "النهار"