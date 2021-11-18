البرازيل تعلن أن الإمارات ستسثمر لديها بقيمة 10 مليارات دولار في السنوات الـ10 المقبلة
Reuters ADRIANO MACHADO
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أعلن وزير الاقتصاد البرازيلي باولو جيديس أن الإمارات ستستثمر بقيمة 10 مليارات دولار في بلاده في السنوات الـ10 المقبلة.
وأضاف جيديس في تصريح نقلته وكالة "رويترز" أن "المشكلة بالنسبة للبرازيل عام 2022 لن تكون انخفاض النمو وإنما ارتفاع التضخم".
ويجري الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو زيارة إلى الإمارات حاليا، يلتقي خلالها عددا من المسؤولين.
المصدر: "رويترز"
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