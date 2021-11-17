جيف بيزوس يتبرع بنحو مئة مليون دولار لصالح المشردين الأمريكيين

من المقرر أن يتبرع جيف بيزوس، مؤسس موقع "أمازون" بـ96.2 مليون دولار أمريكي لصالح منظمات أمريكية تساعد العائلات المشردة.

وأوضح صندوقه الخيري أن المبلغ سيتم توزيعه من خلال صندوق Bezos Day One إلى 32 منظمة غير ربحية في 21 ولاية أمريكية، بمنح تتراوح من 750 ألف دولار إلى 5 ملايين دولار.

وقالت آن ميسكي، الرئيس التنفيذي لمنظمة Union Station Homeless Services في باسادينا، كاليفورنيا، إن المنظمة ستتلقى 5 ملايين دولار من أسهم "أمازون" يوم غد الخميس، وهي أكبر منحة خاصة تحصل عليها على الإطلاق.

يذكر أنه منذ أن أسس بيزوس الصندوق في عام 2018، بصفته التزاما بقيمة 2 مليار دولار مع زوجته السابقة ماكنزي سكوت، خصص صندوق Bezos Day One ما يقرب من 100 مليون دولار سنويا للمنظمات التي تقدم خدمات للأسر المشردة. وإجمالا، تبرع الصندوق بما مجموعه 398 مليون دولار حتى الآن.

ويعد بيزوس ثاني أغنى شخص في العالم، حيث تقدر ثروته بنحو 205.5 مليار دولار، وفقا لمجلة "فوربس"، مشيرة إلى أن التبرعات التي أعلن عنها اليوم تمثل أقل من 1٪ من إجمالي ثروته الصافية.

المصدر: "فوربس"