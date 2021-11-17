 
مباشر
عاجل
وفاة الفنان السوري زهير رمضان في دمشق

مسؤول روسي: جميع الواردات من سوريا ستعفى من الرسوم الجمركية قريبا

مال وأعمال

مسؤول روسي: جميع الواردات من سوريا ستعفى من الرسوم الجمركية قريبا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rrb7

أعلن مسؤول في الجمارك الروسية أن البضائع السورية المصدرة إلى روسيا ستعفى من الرسوم الجمركية قريبا، وأشار إلى أن 60% منها معفاة حاليا من تلك الرسوم.

إقرأ المزيد
روسيا: ننوي جذب استثمارات من دول الخليج والغرب لإعادة إعمار سوريا
روسيا: ننوي جذب استثمارات من دول الخليج والغرب لإعادة إعمار سوريا

ونقلت وكالة "سانا" عن نائب مدير التعاون الدولي للجمارك الروسية فلاديمير فيكتوروفيتش، أن "أكثر من 60 في المئة من البضائع السورية المصدرة إلى روسيا الاتحادية معفاة حاليا من الرسوم الجمركية وقريبا ستكون كل هذه البضائع المصدرة معفاة من تلك الرسوم بالاتفاق بين الجانبين الروسي والسوري".

وأشار إلى أن خارطة الطريق التي وقعت أمس بين الجانبين تهدف إلى توضيح خطوات الاستفادة من نظام الممر الأخضر المعمول به لدى الجمارك الروسية لتقديم التسهيلات للشركات السورية ومنتجاتها المصدرة إلى روسيا وضمان وصولها للأسواق الخارجية.

وكانت مديريتا الجمارك السورية والروسية وقعتا أمس خارطة طريق للتعاون الجمركي المشترك بهدف تعزيز التجارة وتسهيل حركة البضائع بين الجانبين، وعلى خطة عمل في مجال مكافحة التهريب والجرائم الجمركية وذلك ضمن برنامج أعمال الاجتماع السوري الروسي المشترك لمتابعة أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين.

المصدر: "سانا"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا