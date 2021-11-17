مسؤول روسي: جميع الواردات من سوريا ستعفى من الرسوم الجمركية قريبا

أعلن مسؤول في الجمارك الروسية أن البضائع السورية المصدرة إلى روسيا ستعفى من الرسوم الجمركية قريبا، وأشار إلى أن 60% منها معفاة حاليا من تلك الرسوم.

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ونقلت وكالة "سانا" عن نائب مدير التعاون الدولي للجمارك الروسية فلاديمير فيكتوروفيتش، أن "أكثر من 60 في المئة من البضائع السورية المصدرة إلى روسيا الاتحادية معفاة حاليا من الرسوم الجمركية وقريبا ستكون كل هذه البضائع المصدرة معفاة من تلك الرسوم بالاتفاق بين الجانبين الروسي والسوري".

وأشار إلى أن خارطة الطريق التي وقعت أمس بين الجانبين تهدف إلى توضيح خطوات الاستفادة من نظام الممر الأخضر المعمول به لدى الجمارك الروسية لتقديم التسهيلات للشركات السورية ومنتجاتها المصدرة إلى روسيا وضمان وصولها للأسواق الخارجية.

وكانت مديريتا الجمارك السورية والروسية وقعتا أمس خارطة طريق للتعاون الجمركي المشترك بهدف تعزيز التجارة وتسهيل حركة البضائع بين الجانبين، وعلى خطة عمل في مجال مكافحة التهريب والجرائم الجمركية وذلك ضمن برنامج أعمال الاجتماع السوري الروسي المشترك لمتابعة أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين.

المصدر: "سانا"