روسيا تطلق برنامجا لرقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة

أطلقت وزارة التنمية الرقمية الروسية برنامجا لدعم رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم البرامج اللازمة لذلك ويأتي في إطار برنامج وطني لرقمنة الاقتصاد الروسي.

ووفقا لما ذكرته الوزارة في بيان فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة في روسيا ستكون قادرة على شراء البرامج من الشركات المصنعة الروسية بنصف السعر.

وأشارت إلى أنه يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الوصول إلى أكثر من 50 منتجا برمجيا بسعر منخفض، بما في ذلك برنامج 1C.

ويهدف إجراء الدعم الجديد إلى زيادة كفاءة الشركات الصغيرة والمتوسطة بواسطة الرقمنة وإدخال الحلول السحابية المحلية.

وسيسمح إجراء الدعم لآلاف رواد الأعمال باستخدام برامج روسية عالية الجودة بشكل قانوني. وبحسب مسؤول في الوزارة الروسية فإنه الوزارة بفضل البرنامج ستكون قادرة على تقديم ما لا يقل عن 400 ألف ترخيص برامج سحابية للشركات بتكلفة مخفضة.

وقال ألكسندر بافلوف، الرئيس التنفيذي لشركة RFRIT إن هذا لن يحفز الشركات على التحول إلى منتجات تكنولوجيا المعلومات المحلية فحسب بل سيؤدي أيضا إلى توسيع نطاق أعمالها بفضل التحول الرقمي.

المصدر: RT