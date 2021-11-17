سوريا والعراق تبحثان تطوير العلاقات بين البلدين في المجالين الصناعي والاستثماري

بحث سفير سوريا لدى العراق، سطام جدعان الدندح، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، عادل عكاب، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالين الصناعي والاستثماري.

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ونوه الجانبان، خلال لقائهما في مقر اتحاد الصناعات العراقي ببغداد، بالتطور الكبير الذي يشهده معدل نمو التعاون الثنائي بين البلدين على مختلف الأصعدة، مؤكدين رغبة البلدين الشقيقين بارتقاء العلاقات إلى مستويات أعلى.

وأشار السفير الدندح في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، إلى أن "اللقاء ناقش قانون الاستثمار السوري الجديد وبحث سبل إقامة المشاريع الاستثمارية الصناعية في البلدين، بما يعزز استثمار مواردهما المادية والعلمية وقدراتهما الاقتصادية".

وقال إن الجانبين بحثا إمكانية عقد مؤتمر للصناعيين العراقيين والسوريين في دمشق لوضع خارطة عمل تلبي رغبة الجانبين في تعزيز التعاون الاقتصادي وإقامة مشاريع صناعية تكاملية.

المصدر: "سانا"