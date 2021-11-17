وافق مجلس الوزراء السوري على مشروع قرار إجراء مسابقة مركزية لدى الوزارات والجهات العامة التابعة لها أو المرتبطة بها، وفقا لما ذكرته صحيفة "الوطن" السورية.

وجاء ذلك خلال جلسة المجلس الأسبوعية أمس برئاسة رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس، عرضت خلاله وزارة التنمية الإدارية السورية مشروع القرار والذي يهدف لزيادة فرص العمل في القطاع العام.

ووفقا لما نقلته صحيفة "الوطن"، فإن هذه المسابقة توفر ما بين 70 إلى 85 ألف فرصة عمل موزعة على جميع المحافظات السورية، موزعة على وزارات ومؤسسات الدولة كافة، من بينها رئاسة مجلس الوزراء وهيئة تخطيط الدولة والجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ومصرف سوريا المركزي، ومن كل الاختصاصات العلمية والمهنية.

كما أشارت الصحيفة إلى أن المسابقة "ستعتمد الشفافية وتبسيط الإجراءات وتكافؤ الفرص وتلغي المحسوبية والواسطات لأنها مؤتمتة بالمطلق ولا تسمح بتدخل العنصر البشري بها أو التأثير في نتائجها".

كما أن المسابقة "ستتيح للمتقدمين إليها إمكانية التقدم للتعيين أو التعاقد وفق ثلاث رغبات تتناسب مع المؤهلات العلمية أو الخبرة المهنية لطالب التوظيف، وسيكون إجراء المسابقة على أساس بطاقات الوصف الوظيفي بشكل يحد من الفساد والمحسوبيات ويحقق شفافية تامة، حيث يمكن لطالب الاشتراك في المسابقة اعتمادا على بطاقة الوصف الوظيفي أن يختار الجهة العامة ومركز العمل الذي يرغب بالتقدم إليه بما يتناسب مع مؤهلاته العلمية ومهاراته الشخصية".

المصدر: الوطن