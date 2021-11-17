شركتان إماراتيان تضعان هدفا طموحا في مجال الطاقة المتجددة

أعلنت "بترول أبوظبي الوطنية" و"أبوظبي الوطنية للطاقة" اليوم إنهما كونتا شراكة إستراتيجية في مجال الطاقة النظيفة بهدف الحصول على قدرة 30 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول 2030.

وذكرت وكالة "وام" أن خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، أطلق شراكة استراتيجية رائدة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة بين شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة).

الشراكة الاستراتيجية الرائدة بين #أدنوك و #طاقة تستهدف إنتاج أكثر من 30 جيجاواط من #الطاقة المتجددة والنظيفة محلياً وعالمياً بحلول 2030.#وامpic.twitter.com/nKFztKwTlP — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) November 17, 2021

وتم الإعلان عن هذه الشراكة اليوم خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك"، وستتعاون "أدنوك" و"طاقة" في تأسيس مشروع مشترك جديد بمعايير عالمية للطاقة النظيفة بقدرة إنتاجية تزيد على 30 غيغاواط من الطاقة المتجددة، وذلك للمساهمة في تعزيز جهود دولة الإمارات الهادفة لمواكبة التحول في قطاع الطاقة وإرساء مكانة رائدة في مجال الهيدروجين الأخضر، وستركز هذه الشراكة الاستراتيجية الرائدة على تأسيس مشروع طموح سيخلق كيانا جديدا لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، ومشاريع تحويل النفايات إلى طاقة على المستويين المحلي والدولي، بالإضافة إلى مشاريع إنتاج ومعالجة وتخزين الهيدروجين الأخضر، والأنشطة الإضافية ذات الصلة.

وتستفيد الشركة الجديدة من قدرات "أدنوك" في قطاع الطاقة والهيدروجين، ومن خبرات "طاقة" المتنوعة من الطاقة المتجددة، لتحقيق أهدافها الطموحة بإنتاج أكثر من 30 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول 2030.

المصدر: وام