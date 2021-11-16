الليرة التركية تواصل انخفاضها أمام الدولار وتسجل مستويات تاريخية
Reuters
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واصلت الليرة التركية انخفاضها أمام الدولار الأمريكي، وسجلت اليوم الثلاثاء، هبوطا بأكثر من 2%، وهو مستوى قياسي منخفض جديد عند 10.28 مقابل الدولار.
وكانت الليرة التركية سجلت يوم أمس الاثنين، هبوطا بنحو 0.8% عند 10.075 مقابل الدولار الأمريكي.
ويأتي هذا الانخفاض في قيمة العملة التركية وسط مخاوف بشأن السياسة النقدية بعدما بدأ البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة.
وفقدت الليرة، التي تعد صاحبة الأداء الأسوأ بين عملات الأسواق الناشئة لهذا العام، ثلثي قيمتها في 5 سنوات.
المصدر: "رويترز"
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