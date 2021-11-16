السعودية تتفق على تصنيع وتصدير قطع غيار الطائرات لأمريكا وأوروبا وآسيا

أعلنت الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة "وهج"، عزمها تصنيع وتصدير مجموعة متنوعة من قطع غيار الطائرات لشركة هانيويل ايروسبيس في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وآسيا.

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وتعد شركة "وهج" إحدى الشركات الحاصلة على اعتماد AS9100 في المملكة، وتعمل في مجال تصنيع مكونات آلية عالية الدقة ومجموعات وأجزاء فرعية لصناعات الطيران.

وكجزء من هذه الاتفاقية، ستزود شركة "وهج" قطع غيار المعدات الأصلية لشركة هانيويل، التي تدخل في منتجات مثل العجلات والمكابح وأنظمة الطاقة والمحركات والأنظمة الجوية والحرارية ووحدات الطاقة المساعدة للعديد من المنصات الرئيسية، بما في ذلك ايرباص 350 و 330 و 320 نيو، وبوينغ 737MAX و 777 ؛ داسو فالكون 8 × /M1000 ، وماكدونيل دوغلاس 11.

الجدير بالذكر أن المملكة تستهدف بقيادة الهيئة العامة للصناعات العسكرية إلى توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030.

المصدر: واس