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وزارة الطاقة الإسرائيلية تدعو لإلغاء صفقة خطوط أنابيب نفط مع شركة إماراتية

مال وأعمال

وزارة الطاقة الإسرائيلية تدعو لإلغاء صفقة خطوط أنابيب نفط مع شركة إماراتية
Reuters
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دعت وزارة الطاقة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إلى إلغاء صفقة خطوط أنابيب نفط مع شركة إماراتية، بحسب وكالة "رويترز".

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ودعت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار، إلى إلغاء صفقة خطوط أنابيب نفط مع شركة ميد-ريد لاند بريدج، من شأنها زيادة كمية النفط الخام التي تمر عبر البلاد.

وقالت وزيرة الطاقة في حديث لراديو "الجيش الإسرائيلي" "أدعو لإلغاء الصفقة. لا فائدة منها لإسرائيل".

ولم تقرر الحكومة الإسرائيلية بعد ما إذا كانت ستعطي الضوء الأخضر للصفقة بين شركة خطوط الأنابيب أوروبا-آسيا المملوكة للحكومة في إسرائيل وميد-ريد لاند بريدج، وهي شركة لها ملاك من الإمارات وإسرائيل.

المصدر: "رويترز"

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