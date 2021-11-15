"البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" يقر تمويلا لمصر بـ250 مليون يورو

أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، اليوم الاثنين، موافقة "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" على توفير تمويل إنمائي بقيمة 250 مليون يورو لمصر.

وذكرت المشاط في بيان أنه سيتم استخدام هذا التمويل في مشروع مترو الإسكندرية خط أبو قير، شمال غرب القاهرة، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي.

وأشارت إلى أن التمويل الجديد يدعم توجه مصر لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل وتعزيز استدامتها ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

ويأتي هذا التمويل في إطار برنامج المدن الخضراء الذي يطبقه البنك الأوروبي في عدد من دول العالم، حيث يعمل البنك من خلال البرنامج على تحديد التحديات البيئية التي تواجه تلك المدن وربطها باستثمارات البنية التحتية وتعزيز التحول الأخضر والاستدامة في المدن الحضرية.

يذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد استثمر منذ بدء عمله في مصر في العام 2012 أكثر من 7.7 مليار يورو في تنفيذ 134 مشروعا.

المصدر: وكالات