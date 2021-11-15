المركزي المصري يبيع أذون خزانة لأجل سنة بقيمة 1.6 مليار دولار عند متوسط عائد 2.995%
Reuters AA/JCS
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قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين إنه باع أذون خزانة لأجل سنة بقيمة 1.6 مليار دولار عند متوسط عائد 2.995%.
ومن المقرر إجراء التسوية غدا الثلاثاء.
وكان المركزي المصري كشف قبل أيام عن عزمه طرح أذون خزانة مقومة بالدولار، ويهدف ذلك عادة لدعم إنفاق الميزانية وتمويل مشاريع تنموية.
المصدر: "رويترز"
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