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المركزي المصري يبيع أذون خزانة لأجل سنة بقيمة 1.6 مليار دولار عند متوسط عائد 2.995%

مال وأعمال

المركزي المصري يبيع أذون خزانة لأجل سنة بقيمة 1.6 مليار دولار عند متوسط عائد 2.995%
Reuters AA/JCS
صورة تعبيرية من مصر
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قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين إنه باع أذون خزانة لأجل سنة بقيمة 1.6 مليار دولار عند متوسط عائد 2.995%.

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ومن المقرر إجراء التسوية غدا الثلاثاء.

وكان المركزي المصري كشف قبل أيام عن عزمه طرح أذون خزانة مقومة بالدولار، ويهدف ذلك عادة لدعم إنفاق الميزانية وتمويل مشاريع تنموية.

المصدر: "رويترز"

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