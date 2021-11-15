نائب حاكم دبي يعلن إطلاق صندوق بمليار درهم للاستثمار في الشركات الناشئة

أعلن نائب حاكم دبي ووزير المالية، الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم، اليوم الاثنين عن إطلاق صندوق "حي دبي للمستقبل" بمليار درهم للاستثمار في الشركات الناشئة.

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وأضاف الشيخ مكتوم في تغريدة على "تويتر" أن الهدف من الصندوق هو "دعم الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا وتشجيع الشركات الرقمية الناجحة على الإدراج في أسواق المال بدبي".

تنفيذاً لتوجيهات محمد بن راشد آل مكتوم وحمدان بن محمد حفظهم الله بدعم قطاع الاقتصاد الرقمي، أطلقنا اليوم صندوق حي دبي للمستقبل بمليار درهم للاستثمار في الشركات الناشئة، واعتمدنا ضمن لجنة تطوير أسواق المال والبورصات تعيين شريف البدوي مديراً تنفيذياً للصندوق . — Maktoum Bin Mohammed (@MaktoumMohammed) November 15, 2021

يمكن الاستفادة من الصندوق عبر https://t.co/LsGj23ArJK الهدف من الصندوق هو دعم الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا وتشجيع الشركات الرقمية الناجحة على الإدراج في أسواق المال بدبي، رهان محمد بن راشد المستقبلي هو الاقتصاد الرقمي . — Maktoum Bin Mohammed (@MaktoumMohammed) November 15, 2021

المصدر: "رويترز"