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نائب حاكم دبي يعلن إطلاق صندوق بمليار درهم للاستثمار في الشركات الناشئة

مال وأعمال

نائب حاكم دبي يعلن إطلاق صندوق بمليار درهم للاستثمار في الشركات الناشئة
Globallookpress
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أعلن نائب حاكم دبي ووزير المالية، الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم، اليوم الاثنين عن إطلاق صندوق "حي دبي للمستقبل" بمليار درهم للاستثمار في الشركات الناشئة.

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وأضاف الشيخ مكتوم في تغريدة على "تويتر"  أن الهدف من الصندوق هو "دعم الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا وتشجيع الشركات الرقمية الناجحة على الإدراج في أسواق المال بدبي".

المصدر: "رويترز"

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