الدين العام الخارجي للعراق انخفض إلى 20 مليار دولار
Reuters
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نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، قوله اليوم السبت، إن الدين العام الخارجي للبلاد انخفض إلى 20 مليار دولار فقط.
وكان الدين الخارجي للعراق قد بلغ 133 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول 2020.
ويخطط العراق، الذي يعتمد 95 بالمئة من ميزانيته في 2021 على النفط، لزيادة صادراته النفطية إلى 3.4 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2022.
المصدر: رويترز
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