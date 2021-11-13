 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية: الأنشطة العدوانية لواشنطن والناتو في البحر الأسود تهدد الاستقرار الاستراتيجي

الدين العام الخارجي للعراق انخفض إلى 20 مليار دولار

مال وأعمال

الدين العام الخارجي للعراق انخفض إلى 20 مليار دولار
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rq6l

نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، قوله اليوم السبت، إن الدين العام الخارجي للبلاد انخفض إلى 20 مليار دولار فقط.

إقرأ المزيد
العراق يخطط لزيادة صادرات النفط في الربع الأول من 2022
العراق يخطط لزيادة صادرات النفط في الربع الأول من 2022

وكان الدين الخارجي للعراق قد بلغ 133 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول 2020.

ويخطط العراق، الذي يعتمد 95 بالمئة من ميزانيته في 2021 على النفط، لزيادة صادراته النفطية إلى 3.4 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2022.

المصدر: رويترز

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا