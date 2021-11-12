لبنان.. ارتفاع أسعار المحروقات للمرة الثانية خلال يومين

ارتفعت أسعار المحروقات في لبنان، اليوم الجمعة، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من 48 ساعة، وسط أسوأ أزمة اقتصادية تعيشها البلاد وارتفاع سعر صرف الدولار إلى 23 ألف ليرة لبنانية.

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وارتفع سعر صفيحة ​البنزين​ "95 أوكتان" بمقدار 2300 ليرة لبنانية، والـ"98 أوكتان" 2000 ليرة.

كما ارتفع سعر ​المازوت بمقدار​ 18400 ليرة لبنانية، وسعر قارورة الغاز بـ14900 ليرة، ليصبح جدول أسعار المحروقات في لبنان على الشكل الآتي:

- بنزين "98 أوكتان": 319600 ليرة لبنانية.

- بنزين "95 أوكتان": 310800 ليرة لبنانية.

- المازوت: 311000 ليرة لبنانية.

- الغاز: 266000 ليرة لبنانية.

يذكر أن جدول المحروقات الجديد الذي صدر اليوم، هو ثاني جدول يصدر هذا الأسبوع، فقد أصدرت وزارة الطاقة اللبنانية منذ يومين جدولا شهد ارتفاعا أيضا في أسعار المحروقات.

( 23000 ليرة لبنانية = 1 دولار)

المصدر: RT