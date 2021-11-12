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أوكرانيا تجري مفاوضات مع قطر حول توريدات الغاز المسال

مال وأعمال

أوكرانيا تجري مفاوضات مع قطر حول توريدات الغاز المسال
Reuters Valentyn Ogirenko
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أعلن نائب وزير الطاقة الأوكراني مكسيم نيمتشينوف أن كييف تجري مفاوضات مع قطر حول توريدات الغاز المسال عبر بولندا.

وقال نائب الوزير في حديث لقناة "1+1" الأوكرانية: "نعمل بالفعل على عقود مباشرة مع قطر. وهذا وضع معقد، لكننا نعمل عليه".

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وأشار نيمتشينوف إلى أنه من المقرر أن تأتي التوريدات عبر ميناءين في بولندا، مضيفا أن القدرات التمريرية لتوريد الغاز من بولندا إلى أوكرانيا، والعمل جار لزيادتها.

وكان مكتب الرئيس الأوكراني قد أعلن أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي بحث مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إمكانات توريد الغاز القطري إلى أوكرانيا، وذلك على هامش المؤتمر حول المناخ يوم 1 نوفمبر.

المصدر: "تاس"

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