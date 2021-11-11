بعد تراجع حاد بسبب بيانات أمريكية.. كيف يجري تداول عقود النفط اليوم؟

واصلت أسعار النفط اليوم الخميس الانخفاض، وكانت الأسعار قد تراجعت أمس وسط مخاوف بأن تقوم الحكومة الأمريكية بالإفراج عن مخزونات الخام الاستراتيجية لدفع أسعار الطاقة للانخفاض.

وجاء انخفاض أسعار النفط اليوم طفيفا، وبحلول الساعة 09:50 بتوقيت غرينيتش، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.03% إلى 81.3 دولار للبرميل. وهبطت العقود أمس بنسبة 3.3%.

وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.06% إلى 82.59 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الأربعاء بنسبة 2.5%.

وأمس تراجعت أسعار النفط متأثرة بصعود الدولار بعدما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إدارته تبحث عن سبل لخفض تكاليف الطاقة وسط ارتفاع عام في التضخم.

وأظهرت بيانات الأربعاء ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 6.2 بالمئة على أساس سنوي، وهو أسرع معدل في ثلاثة عقود.

المصدر: رويترز