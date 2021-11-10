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انخفاض ملحوظ بأسعار الغاز في أوروبا بعد أنباء من روسيا

مال وأعمال

انخفاض ملحوظ بأسعار الغاز في أوروبا بعد أنباء من روسيا
Reuters
صورة تعبيرية
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تراجعت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الأربعاء، بنحو ملحوظ بعد تقارير أفادت بأن روسيا زادت إمدادات الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي.

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ووفقا لبيانات التداولات فقد تراجعت العقود الآجلة للغاز حسب مؤشر TTF الهولندي، في بداية تعاملات اليوم، إلى 791.6 دولار لكل ألف متر مكعب، وتراجعت بذلك الأسعار بنسبة 8.4% مقارنة بسعر التسوية أمس.

وتراجعت أسعار الوقود الأزرق، بعد تقارير أفادت بزيادة إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر خط الأنابيب "يامال - أوروبا"، وذلك بعد أن شهدت الإمدادات انقطاعات خلال الأيام الماضية.

المصدر: نوفوستي

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