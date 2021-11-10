وزارة الطاقة تتوقع حجم إنتاج النفط في روسيا في 2023-2024
Reuters
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قال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف، إن وزارته تتوقع أن يصل إنتاج النفط في روسيا في 2023-2024 إلى حوالي 560 مليون طن.
وأضاف الوزير الروسي، في مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت": "نعتقد أن حجم الإنتاج في 2023-2024 سيصل إلى حوالي 560 مليون طن. مهمتنا هي ضمان القدرة التنافسية لمواردنا النفطية في السوق العالمية، وليس اللهث والجري فقط خلف أرقام الإنتاج".
في وقت سابق، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إنه من المتوقع أن يصل إنتاج النفط والغاز المكثف في روسيا في عام 2021، إلى 522 مليون طن.
في نهاية عام 2020، أنتجت روسيا 512.8 مليون طن من النفط ومكثفات الغاز.
المصدر: نوفوستي
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