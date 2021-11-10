رئيس شركة "سيمنز" يتحدث عن مشروع سيجعل مصر في "مصاف الدول الكبرى المتطورة"

أكد رئيس "سيمنز موبيليتي" العالمية لإفريقيا والشرق الأوسط، ليون سولير، أن المرحلة الأولى من تنفيذ القطار الكهربائي السريع بمصر، ستتم خلال عامين.

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وخلال استضافته في برنامج "مساء dmc"، أشار ليون سولير، إلى أن "هذا مشروع كبير على أي بلد، لذا سيأخذ وقتا أطول عند تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة".

وأوضح سولير أن "مصر ستكون طرفا إقليميا مهما من خلال شبكة المواصلات والنقل، حيث ستكون في مصاف الدول الكبرى المتطور كألمانيا واليابان التي تمتلك قطارات حديثة وسريعة"، معربا عن تمنياته أنه بوجود مشروعات أكبر الفترة المقبلة بين الشركة ومصر، ولكن في الوقت الحالي "يتم التركيز على القطار الكهربائي".

ولفت رئيس الشركة إلى أن "القطار الكهربائي في مصر سيكون جديدا وفائق السرعة"، وأن مصر تسعى لرفع الناتج القومي، وستكون الشركة متحمسة للاستثمار في مصر بشكل أوسع الفترة المقبلة"، موضحا أن "استخدام الطاقة الكهربائية سيقلل من الانبعاثات الخارجية".

وأكد سولير أن "هذا المشروع سيكون الأكبر في الشرق الأوسط وإفريقيا، ومصر ستكون رائدة في هذا المشروع، والشعب المصري سيحصل على نسف الجودة التي حصلت عليها ألمانيا وروسيا وإسبانيا، وستحرك القطار 660 كيلومترا من البحر المتوسط إلى الأحمر وأوروبا نفذت مشاريع مشابهة في أوروبا من قبل".

وذكر أن "سيمنز" تنفذ قطار فائق السرعة في السعودية أيضا، ولكن قطار مصر سيكون "الأول من نوعه".

المصدر: "الوطن"