لندن تبحث مع بنك إنجلترا إصدار عملة رقمية
Reuters
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أعلنت وزارة المالية البريطانية أنها ستطلق العام المقبل مباحثات مع بنك إنجلترا حول إصدار عملة رقمية.
وقال بنك إنجلترا: "لم يتخذ أي قرار بعد لاستحداث عملة رقمية تصدر عن البنك المركزي في المملكة المتحدة".
وأضاف: "أقرب موعد لإطلاق عملة رقمية، هو النصف الثاني من العقد الجاري".
المصدر: "رويترز"
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