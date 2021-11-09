لندن تبحث مع بنك إنجلترا إصدار عملة رقمية

أعلنت وزارة المالية البريطانية أنها ستطلق العام المقبل مباحثات مع بنك إنجلترا حول إصدار عملة رقمية.

وقال بنك إنجلترا: "لم يتخذ أي قرار بعد لاستحداث عملة رقمية تصدر عن البنك المركزي في المملكة المتحدة".

وأضاف: "أقرب موعد لإطلاق عملة رقمية، هو النصف الثاني من العقد الجاري".

المصدر: "رويترز"