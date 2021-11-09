وزير الطاقة التركي: أيام قليلة تفصلنا عن بشائر جديدة

صرح وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، بأن "أياما قليلة تفصلنا عن بشائر جديدة من شأنها زيادة كمية وقيمة اكتشافاتنا (من الغاز الطبيعي) في البحر الأسود".

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وجاء ذلك في كلمة له، الثلاثاء، خلال مراسم افتتاح مبنى خدمات هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية ومحطات الطاقة المكتمل إنشاؤها.

ولفت دونماز إلى أن الطاقة المركبة التي تنتجها تركيا ستصل إلى 100 ألف ميغاواط في غضون بضعة أشهر.

وأشار أن 97.5 بالمئة من الطاقة المركبة التي تم تشغيلها عام 2021 والبالغة 3 آلاف و144 ميغاواط قادمة من مصادر متجددة.

وأفاد بأنه إلى جانب افتتاح مبنى خدمات هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية، اليوم، تم تشغيل 3 منشآت جديدة للطاقة المتجددة تصل قدرتها إلى 607 ميغاواط.

وذكر أن نحو 324 منشأة بقدرة 4 آلاف و400 ميغاواط تم افتتاحها خلال الفترة الماضية دون مراسم رسمية بسبب وباء كورونا.

المصدر: الأناضول