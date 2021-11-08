المغرب يطلق مشاورات دولية لإمداده بالغاز بعد انقطاع الغاز الجزائري عنه

أعلن المغرب عن إطلاق مشاورات إقليمية ودولية لإمداده بالغاز الطبيعي، بعد فسخ عقد استخدام أنبوب الغاز الجزائري "الأورو - مغاربي" عبر المغرب.

وقالت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب في مساءلة بالبرلمان حول الانتقال الطاقي، إنه "يتم تأمين تزويد السوق الوطنية بغاز البوتان بشكل منتظم والاستيراد عبر مختلف موانئ المملكة بعد إلغاء أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي".

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وأضافت أن "استهلاك غاز البوتان بالمغرب وصل خلال سنة 2020 إلى ما يناهز 2600 مليون طن، مسجلا ارتفاعا بنسبة 5 في المائة مقارنة مع سنة 2019".

وأشارت إلى أن "الاحتياطي اليومي مراقب بشكل مستمر من قبل الجهات المختصة".

وكشفت أن المغرب "فتح مشاورات مع فاعلين إقليميين وجهويين ودوليين بهدف إرساء نظام دائم وناجع لتدبير الإمدادات الوطنية من الغاز الطبيعي".

المصدر: "زنقة20"