بورصة أبوظبي تتفوق على بورصات الخليج وتسجل مستوى قياسيا مرتفعا

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع اليوم الاثنين وسجل مؤشر أبوظبي أعلى مستوى له على الإطلاق، في حين استقر المؤشر السعودي.

وتقدم مؤشر أبوظبي 1.1 بالمئة مسجلا مستوى قياسيا مدفوعا بزيادة 1.7 بالمئة في سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في البلاد، و1.3 بالمئة في سهم الشركة العالمية القابضة.

وأعلنت العالمية القابضة يوم الخميس عن أرباح صافية ربع سنوية بلغت 2.87 مليار درهم (781.42 مليون دولار) ارتفاعا من 958.9 مليون درهم قبل عام.

وارتفع مؤشر دبي 0.2 بالمئة، مع صعود سهم شركة سوق دبي المالي 9.9 بالمئة، مواصلا مكاسبه للجلسة الخامسة بعد أن أعلنت الإمارة عن خطط لتأسيس صندوق صانع للسوق بقيمة ملياري درهم (545 مليون دولار) وطروحات عامة أولية.

وقالت حكومة دبي يوم الثلاثاء إنها تعتزم طرح أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي ضمن عشر شركات تابعة للدولة سيتم إدراجها في البورصة وذلك في إطار خطط لدعم حركة التداول في البورصة المحلية.

وأغلق المؤشر السعودي مستقرا، إذ عوضت مكاسب في الأسهم المالية انخفاضات في أسهم البتروكيماويات.

وارتفعت أسعار النفط وسط إشارات إيجابية إلى نمو الاقتصاد العالمي، مدعومة بتوقعات الطلب على الطاقة بينما رفعت شركة أرامكو السعودية سعرها الرسمي لبيع الخام.

وانخفض سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 0.3 بالمئة، مواصلا خسائر الجلسة السابقة بعد انقضاء الحق في التوزيعات النقدية للأسهم.

أداء المؤشرات:

- استقر المؤشر السعودي عند 11847 نقطة.

- صعد مؤشر سوق أبوظبي 1.1 بالمئة إلى 8182 نقطة.

- ارتفع مؤشر سوق دبي 0.2 بالمئة إلى 3104 نقاط.

- استقر مؤشر سوق الدوحة عند 11971 نقطة.

- انخفض مؤشر السوق المصرية 0.5 بالمئة إلى 11498 نقطة.

- نزل مؤشر البحرين 0.2 بالمئة إلى 1782 نقطة.

- هبط مؤشر سوق مسقط 0.1 بالمئة إلى 4050 نقطة.

- ارتفع المؤشر الكويتي 0.1 بالمئة إلى 7800 نقطة.

المصدر: رويترز