احتياطي روسيا من الذهب والنقد الأجنبي يحطم مستويات تاريخية

ارتفعت احتياطيات روسيا الدولية والتي تتضمن الذهب والنقد الأجنبي، في الأسبوع المنتهي في 29 أكتوبر الماضي بنسبة 0.3% وسجلت مستويات تاريخية.

ووفقا لبيانات البنك المركزي الروسي فقد صعدت الاحتياطيات في الأسبوع من 22 وحتى 29 أكتوبر الماضي بنسبة 0.3% إلى 623.2 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في التاريخ الذي تبلغه الاحتياطيات.

وللمقارنة فقد بلغت الاحتياطيات في 22 أكتوبر 2021 مستوى 621.6 مليار دولار، ويعني ذلك أن الاحتياطيات صعدت بواقع 1.6 مليار دولار.

واحتياطيات روسيا الدولية أصول أجنبية عالية السيولة تشمل النقد الأجنبي والذهب وحقوق السحب الخاص.

المصدر: نوفوستي