محكمة روسية تفرض غرامات على "غوغل" و"تيليغرام"

فرض القضاء الروسي غرامات على "تيليغرام" و"غوغل" بسبب مخالفتهما القانون الروسي ورفضهما حذف منشوات تتضمن معلومات محظورة في روسيا.

وفرضت محكمة الصلح في موسكو غرامة قدرها 4 ملايين روبل (حوالي 56 ألف دولار) على تطبيق المراسلة "تيليغرام" لرفضه حذف منشورات تتضمن معلومات محظورة في روسيا وبذلك بلغ إجمالي الغرامات 39 مليون روبل.

ووفقا لما ذكره مصدر لوكالة "تاس" فإن الغرامة فرضت بناء على المادة 13.41 من قانون الجرائم الإدارية في روسيا.

كذلك فرضت محكمة الصلح في موسكو غرامة إضافية على شركة "غوغل" بقيمة مليوني روبل لنفس السبب أي رفض حذف معلومات محظورة، وبلغ إجمالي غرامات الشركة 41 مليون روبل.

(الدولار = 71.40 روبل بتاريخ 8 نوفمبر 2021)

المصدر: نوفوستي