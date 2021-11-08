"غازبروم" الروسية تزيد ضخ الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

زادت "غازبروم" الروسية، كبرى شركات الغاز في العالم، من ضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا، ويأتي ذلك في وقت تواجه أوروبا زيادة في الطلب على الوقود الأزرق.

إقرأ المزيد

وقالت شركة طاقة أوكرانية، إن "غازبروم" قامت بزيادة حجم ضخ الغاز إلى الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا بنسبة 54% إلى 88 مليون متر مكعب في اليوم، لكن هذا المستوى ما يزال دون المستوى المحجوز بموجب العقود المبرمة (109 مليون مليون متر مكعب في اليوم).

وفي وقت سابق صرح مسؤول أوكراني بأن "غازبروم" الروسية خفضت حجم نقل الغاز عبر أوكرانيا إلى 57 مليون متر مكعب يوميا، وهو ما يشكل نصف المستوى المذكور في العقود.

وتعد روسيا أحد أبرز موردي الغاز إلى أوروبا، وتقوم روسيا بتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر عدة مسارات منها عبر أوكرانيا، وينتهي عقد ترانزيت الغاز الطبيعي عبر الأراضي الأوكرانية في نهاية 2024.

وبموجب العقد تضمن "غازبروم" الروسية ضخ 65 مليار متر مكعب في 2020، و40 مليار متر مكعب في السنوات الأربع الأخرى (2021، 2022، 2023، 2024).

وتتضمن عقود الغاز المبرمة بند باسم "ضخ أو ادفع"، أي أن "غازبروم" تلتزم بسداد رسوم ضخ 40 مليار متر مكعب في السنة وحتى ولو أنها ضخت كميات أقل.

وفي وقت سابق اليوم أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا تفي بجميع التزاماتها تجاه مستهلكي الغاز الأوروبيين.

المصدر: نوفوستي