شركات روسية تعرض أكثر من 50 ألف منتج عبر منصة "علي بابا"

عرضت شركات روسية أكثر من 50 ألف منتج من مواد غذائية ومستحضرات تجميل إلى منتجات تكنولوجية عالية ومستحضرات صيدلانية، في أول معرض للمنتجات يقام على منصة "علي بابا".

إقرأ المزيد

وجاء ذلك بحسب ما أعلنه المركز الروسي للتصدير، في بيان اليوم الاثنين، وقال إن أكثر من 600 شركة روسية تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة قدمت منتجاتها وخدماتها للمستهلكين خارج روسيا.

وأقامت "علي بابا"، إحدى كبرى شركات التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت في العالم، في الفترة من 4 وحتى 17 أكتوبر الماضي معرض للمنتجات الروسية، واستضافت المنصة أيضا عروضا لمنتجات شركات من إيطاليا وسنغافورة والهند وماليزيا ودول أوروبية وآسيوية أخرى.

ووفقا للبيان فإن الشركات الروسية تتقدم بعدة مرات في منصة "علي بابا" على البائعين من آسيا وأوروبا من حيث الحضور.

وتعتبر "علي بابا" أكبر شركة إنترنت في الصين تعمل في مجال التجارة الإلكترونية منذ العام 1999، وتمتلك المجموعة منصات مختلفة للتجارة الإلكترونية مثل "علي بابا إكسبريس" و"تاباو" و"تمال".

المصدر: نوفوستي