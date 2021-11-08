أكبر سوق في العالم تفتح أبوابها للرمان المصري

أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري السيد القصير عن فتح السوق الصينية أمام صادرات مصر من الرمان، وذلك وفقا لتقرير تلقاه الوزير من رئيس الحجر الزراعي المصري أحمد العطار.

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وقال الوزير المصري، إن الصين تعتبر أحد أهم الأسواق التي كان هناك اهتمام بدراستها نظرا لارتفاع كثافتها السكانية وزيادة معدل استيرادها من الخضار والفاكهه المصرية الطازجه، كما أن الرمان يعد أحد أهم الصادرات الزراعيه المصرية الطازجة، التي يتم تصديرها سنويا بما يزيد عن 100 ألف طن.

وأضاف القصير، أن موافقة الصين جاءت بعد مفاوضات فنية وتبادل المعلومات والإجراءات لفترة طويلة وإتمام زيارة فنية من خبراء الحجر الزراعي الصيني لمعرفة المنظومه الرقابيه والإجراءات الحجرية التي يفرضها الحجر الزراعي المصري على صادرات الرمان.

ومن ناحيته قال العطار إن الصين أحد أكبر المستوردين فى العالم وأنه تم إعداد مذكرة تفاهم تنظم كافة القواعد الحجرية التي سوف يتم التصدير بناء عليها تمهيدا لتوقيع بين الطرفين للبدء في التصدير.

والجدير بالذكر أن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت الـ5 مليون طن هذا العام بزيادة قدرها 600 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي.

المصدر: RT