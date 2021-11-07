غريف يكشف الأسباب الرئيسية لأزمة الطاقة في أوروبا

قال غيرمان غريف رئيس مصرف "سبير بنك"، إن من بين أسباب أزمة الطاقة في أوروبا، اشتداد المنافسة العالمية لشركات الطاقة، وانخفاض إنتاج الطاقة المتجددة.

ومن بين هذه الأسباب كذلك، ذكر غريف، مستوى قياسي منخفض من احتياطيات الغاز في منشآت التخزين تحت الأرض الأوروبية. ولكن أحد الأسباب الرئيسية يكمن في أخطاء تخطيط الدول الأوروبية لعملية انتقالها في مجال الطاقة.

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وأضاف غريف: "هناك عدة أسباب لأزمة الطاقة في أوروبا. أولا، بسبب التعافي السريع للاقتصاد العالمي اشتدت المنافسة العالمية على الطاقة. ثانيا، انخفض إنتاج الطاقة المتجددة، بشكل أساسي من خلال محطات طاقة الرياح. والسبب الثالث، المستوى القياسي المنخفض لاحتياطيات الغاز في منشآت التخزين الأوروبية تحت الأرض ونقص الإمدادات الإضافية رغم معرفة الدول الأوروبية بذلك".

المصدر: نوفوستي