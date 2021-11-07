وزير التجارة الجزائري: الحكومة تراهن على ديمومة نمو الصادرات خارج المحروقات

توقع وزير التجارة الجزائري كمال رزيق، أن تصل الصادرات خارج المحروقات بنهاية السنة إلى 4,5 مليار دولار، مشيرا إلى أن الجزائر تراهن على ديمومة هذا النمو في المستقبل.

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وأوضح رزيق في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر الجزائر للاستثمار المنعقد بالمركز الدولي للمؤتمرات، أن "العبء الأكبر الذي يقع على عاتق الحكومة اليوم هو ديمومة النمو المسجل في مجال الصادرات خارج المحروقات خلال السنوات القادمة".

وذكر في هذا السياق بأن الصادرات الجزائرية غير النفطية استطاعت في 2020 أن تتخطى عتبة 2 مليار دولار، قبل أن ترتفع في 2021 إلى 3,4 مليار دولار لغاية شهر سبتمبر، بينما ينتظر أن تتراوح بنهاية السنة بين 4 و4,5 مليار دولار.

وأعرب وزير التجارة عن أمل الحكومة أن "تتضاعف هذه الأرقام وأن نحافظ على صعودها في السنوات المقبلة"، مشيرا إلى أن هذه المعطيات تمهد للجزائر بأن ترفع حصتها في السوق الإفريقية والتي تقدر بـ 300 مليار دولار. وبهذا الشأن، تحدث رزيق عن المشاركة المرتقبة للمتعاملين الجزائريين في مختلف المعارض والتظاهرات التي ستنظم في إفريقيا للترويج للمنتجات الوطنية، لا سيما في جنوب إفريقيا والسنغال.

ولدى تطرقه لاستراتيجية ترقية الصادرات، أشار الوزير إلى عملية "التطهير" الواسعة لمختلف النصوص القانونية المنظمة لهذا المجال، مضيفا أن هذه العملية لا تزال متواصلة وتعرف حاليا نسبة تقدم تفوق 70%.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية